Появились подробности о госпитализации выступившего с критикой СВО юриста

Скорую помощь для Ремесло вызывали родственники, в его крови ничего не нашли

Бригаду скорой помощи для юриста Ильи Ремесло, выступившего с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти, вызывали его родные. В крови блогера никаких запрещенных веществ не нашли. Такие подробности о госпитализации россиянина появились у «Фонтанки».

По сведениям издания, государственные органы никакого участия в отъезде Ремесло в психиатрическую больницу не принимали. Сотрудники «Фонтанки» также выяснили предварительный диагноз блогера. Однако раскрывать его не стали, намекнув, что с похожей болезнью борются многие звезды шоу-бизнеса.

После того как Ремесло оказался в психиатрической клинике, в соцсетях коллеги и знакомые юриста указали, что его сестра является кандидатом медицинских наук и работает в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева.

19 марта стало известно, что Ремесло доставили в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. До этого он выпустил серию постов, в которых выступил с критикой российской власти и конфликта Украине. В прошлом блогер активно поддерживал политику России и критиковал Запад. Наибольшее внимание он привлек к себе борьбой с Алексеем Навальным (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) и его сторонниками.

Перемена взглядов сильно удивила командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который несколько раз встречался с Ремесло лично. Генерал допустил, что юриста могли держать в заложниках.

Более бытовую причину в смене взглядов блогера увидел телеведущий Владимир Соловьев. Он заметил, что весной у многих сдают нервы. Ремесло он тогда назвал случайным попутчиком власти.