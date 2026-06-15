Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:57, 15 июня 2026Силовые структуры

Семейное застолье закончилось трагедией в российском городе

В Волгоградской области мужчина изрезал сына во время семейного застолья
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с 40-летним сыном во время семейного застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Трагедия произошла ночью 13 июня. Мужчины начали спорить. В это время матери потерпевшего стало плохо, но отец и сын продолжали конфликт, игнорируя самочувствие женщины.

В какой-то момент подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес сыну не менее 12 ударов. Мужчина не выжил. Осознав, что супруга также не подает признаков жизни, фигурант самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя Екатеринбурга, обвиняемого в расправе над незнакомкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский сверхзвуковой бомбардировщик потерпел крушение. Что известно о катастрофе и судьбе экипажа

    ЦБ повысил курс доллара

    Эмили Ратаковски объяснила беспорядочные интимные связи после развода

    «Радиостанция Судного дня» повторила две загадочные передачи 2021 и 2023 годов

    На Украине призвали закончить конфликт с Россией

    Двух туристок из Израиля выгнали из сауны в Европе из-за кулона со звездой Давида

    Известный комик рассказал о проблемах с украинскими друзьями

    Описаны последствия возможного удара России по заводам в Европе

    Один металл резко подешевел

    Стало известно о состоянии экипажа потерпевшего крушение Ту-22М3 в Иркутской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok