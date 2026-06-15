Семейное застолье закончилось трагедией в российском городе

В Волгоградской области мужчина изрезал сына во время семейного застолья

В Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который расправился с 40-летним сыном во время семейного застолья. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Трагедия произошла ночью 13 июня. Мужчины начали спорить. В это время матери потерпевшего стало плохо, но отец и сын продолжали конфликт, игнорируя самочувствие женщины.

В какой-то момент подозреваемый схватил со стола кухонный нож и нанес сыну не менее 12 ударов. Мужчина не выжил. Осознав, что супруга также не подает признаков жизни, фигурант самостоятельно вызвал бригаду скорой медицинской помощи и сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела жителя Екатеринбурга, обвиняемого в расправе над незнакомкой.