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18:05, 15 июня 2026Экономика

В правительстве опровергли нехватку топлива у российских аграриев

Минсельхоз России опроверг сообщения о нехватке горюче-смазочных материалов у аграриев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Российские аграрии обеспечены всеми необходимыми горюче-смазочными материалами в период проведения сезонных полевых работ, а сам вопрос находится на постоянном контроле федеральных и региональных властей. Об этом говорится в сообщении на сайте Минсельхоза.

Ведомство со ссылкой на данные Минэнерго подчеркнуло, что поставки моторного топлива ведутся в штатном режиме в объемах, которые полностью удовлетворяют потребности сельхозпроизводителей.

Таким образом министерство опровергло данные ряда СМИ о сложностях, которые испытывают аграрии с закупкой топлива. В частности, издание Forbes со ссылкой на участников рынка отмечало, что многим сельхозпроизводителям, особенно с юга страны, приходится искать топливо в других регионах и переплачивать за него.

По оценке Минсельхоза, периодически возникающие трудности отрабатываются в оперативном порядке, а межведомственная координация позволяет снизить риски сбоев, гарантировать предсказуемость поставок и стабильное проведение сезонных полевых работ.

«Минсельхоз и Минэнерго во взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ведут системную работу по мониторингу цен и обеспечению доступности топлива для аграриев, в том числе на уровне конечных поставщиков», — заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что стоимость дизельного топлива на Петербургской бирже в понедельник, 15 июня, взлетела на 6,32 процента, до 77 177 рублей за тонну, что стало историческим максимумом.

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