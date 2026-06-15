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Из жизни
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17:54, 15 июня 2026Из жизни

Женщина увязла в грязи по уши и три дня не могла выбраться

В США женщина на три дня увязла в грязи
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: adamikarl / Shutterstock / Fotodom

В американском штате Миннесота женщина увязла в полутораметровой яме с жидкой грязью и провела там трое суток, прежде чем ее случайно нашли. Об этом сообщает The Guardian.

3 июня 68-летняя Кэтрин Весснер уехала на своем фургоне в лесистую местность возле городков Бейкус и Хакенсак, где после недавнего шторма все было затоплено. Машина застряла в грязи. Пытаясь обойти ее, пенсионерка поскользнулась и упала лицом в лужу глубиной около 60 сантиметров. Женщину засосало в грязь по голову. Она не могла выбраться из ямы самостоятельно и провела в ней трое суток, постепенно погружаясь все глубже. На третий день на поверхности оставались только рот и губы, уши тоже оказались под водой.

6 июня двое мужчин, Адам Сандбек и Майк Гравалин, катались по лесу на квадроциклах. Они заметили в глуши фургон и, подъехав ближе, увидели тело в луже, Сначала мужчины подумали, что перед ними труп. «А потом она прошептала: "Помогите", — и я чуть не обделался», — рассказал журналистам Сандбек.

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Мужчины быстро вытащили Весснер из грязи и вызвали 911. Парамедики доставили ее в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает. Сандбек и Гравалин назвали спасение настоящим чудом: они выбрали поворот, на который раньше никогда не сворачивали за восемь лет, и в этот день просто решили проверить, что там.

Ранее в британском графстве Эссекс женщину и ее маленькую дочь спасли из зыбучего песка. Девочка играла на пляже и внезапно провалилась по колено. Ее мать бросилась на помощь и тоже ступила на зыбучий песок, который тут же засосал ее по пояс.

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