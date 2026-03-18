Зыбучий песок засосал женщину с маленькой дочерью

В Великобритании женщина и ее маленькая дочь провалились в зыбучий песок

В британском графстве Эссекс женщину и ее маленькую дочь спасли из зыбучего песка. Об этом сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Саутенд-он-Си. Девочка играла на пляже и внезапно провалилась по колено. Ее мать бросилась на помощь и тоже ступила на зыбучий песок, который тут же засосал ее по пояс.

Женщина и ребенок стали звать на помощь. К ним бросились четверо сотрудников расположенного рядом парка развлечений и водитель грузовика, гулявший с дочерью. Они бросили им веревки и сумели вытащить из песка. Сначала спасли девочку, а потом ее мать.

«Женщина увязла очень глубоко — примерно половина ее тела была в грязи, — рассказал водитель грузовика. — Конечно, поднялась суматоха. Люди кричали, дети плакали».

Ранее сообщалось, что в США спасли мужчину, которого в разгар первого свидания засосал зыбучий песок. Когда он гулял по пляжу с девушкой, песок неожиданно расступился под его ногами, и он разом ушел в него по пояс.