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21:04, 18 апреля 2025Из жизни

Зыбучий песок засосал мужчину в разгар первого свидания

В США мужчину засосал зыбучий песок во время первого свидания на пляже
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В американском штате Мичиган спасли мужчину, которого в разгар первого свидания засосал зыбучий песок. Об этом сообщает сайт Mlive.com.

Пострадавший, Майкл О’Брайен, пригласил на прогулку у озера Мичиган Бреанну Сику, с которой он работал в больнице. Они ходили по пляжу, собирали красивые камни и не ожидали, что им может грозить опасность. Неожиданно песок расступился под ногами мужчины, и он разом ушел в него по пояс.

О’Брайен попытался выбраться и обнаружил, что не может даже пошевелить ногой. «Такое впечатление, будто ее что-то держало под землей», — вспоминает он. Через 15 минут мужчина сдался и позвонил в службу спасения. Связь была такой плохой, что диспетчеры приняли его за спамера и бросили трубку.

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Тогда Бреанна Сика тоже стала звонить в службу спасения. Ей повезло больше, и она смогла описать диспетчеру сложившуюся ситуацию. По словам О’Брайена, в разговоре со службой спасения она впервые назвала его «мой парень».

Спасатели приехали через несколько минут. Они надели на мужчину спасательный жилет, расширили яму, набросили на него веревку и вытащили на поверхность.

Ранее сообщалось, что 22-летняя жительница Бразилии провалилась в узкий девятиметровый ров и провела в нем 36 часов. Девушка упала в ров, когда возвращалась вечером из клуба.

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