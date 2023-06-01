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20:06, 1 июня 2023Из жизни

Пропавшая по пути из клуба девушка нашлась в канаве спустя 36 часов

G1: спасатели извлекли бразильянку из девятиметрового рва, где она провела 36 часов
Maria Cristina Simes Ferreira e Penha

Maria Cristina Simes Ferreira e Penha. Фото: @mariacristina.simoesferreira.5

Жительница бразильского города Кашуэйру-ди-Итапемирин, штат Эспириту-Санту, провалилась в узкий девятиметровый ров и провела в нем 36 часов. Об этом сообщает G1.

22-летняя Мария Кристина Симоес Феррейра и Пенья пропала вечером в пятницу по пути из ночного клуба. Как выяснилось позже, она поскользнулась и упала в глубокую канаву шириной 40 сантиметров между пустырем и кирпичным домом, из которой не смогла выбраться самостоятельно. По данным Daily Mirror, глубина рва составляла девять метров.

Когда бразильянка не вернулась домой, родственники начали разыскивать ее через социальные сети, но телефона у нее с собой не было. Девушка нашлась только утром в воскресенье, благодаря одному из местных жителей. Мужчина проходил мимо канавы, которая находится всего в нескольких минутах ходьбы от дома бразильянки, и услышал ее крики о помощи. Процесс спасения занял около двух часов. Спасатели были вынуждены разрушить часть стены дома, чтобы добраться до пострадавшей и извлечь ее.

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На записи, которая была опубликована в интернете, видно, как спасатели извлекают девушку и укладывают ее на носилки под аплодисменты очевидцев. Пострадавшую госпитализировали с легкими травмами. Отец бразильянки выразил глубокую благодарность спасателям.

Ранее сообщалось, что вечеринка выпускников школы в Перу неожиданно прервалась после того, как под веселящимися подростками обрушился танцпол. 25 подростков упали в провал, а помещение заполнили клубы пыли.

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    Алиса Дмитриева
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