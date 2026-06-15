Россиянин в социальных сетях развращал несовершеннолетних девочек

В Хакасии задержали мужчину за развращение девочек

В Хакасии задержали мужчину за развращение девочек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

По данным следствия, в период с марта по апрель этого года 27-летний житель Черногорска, в одной из социальных сетей создал вымышленную страницу и вступил в переписку с 15-летней жительницей Бурятии, а также 12-летней жительницей Курганской области. Он уговорами заставил их отправить ему фото и видео интимного содержания, зная об их несовершеннолетнем возрасте.

Следователи СК в ходе оперативно-разыскных мероприятий при взаимодействии с сотрудниками Отдела по борьбе с киберпреступностью МВД установили и задержали фигуранта.

Мужчине предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется работа по закреплению доказательной базы, и устанавливаются иные преступные эпизоды.

Ранее сообщалось, что раскрыта судьба год насиловавшего маленькую падчерицу отчима.