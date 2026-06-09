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13:36, 9 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба год насиловавшего маленькую падчерицу отчима

В Тамбове надругавшийся над 14-летней падчерицей мужчина получил 17 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Тамбовский районный суд приговорил ранее судимого местного жителя к 17 годам и 1 месяцу лишения свободы за изнасилование 14-летней падчерицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Тамбовской области.

Фигурант — ранее судимый мужчина. Он признан виновным по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»), части 4 статьи 131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста») и части 4 статьи 132 УК РФ («Иные насильственные действия сексуального характера»). На заседании своей вины мужчина не признал и заявил, что все это оговор со стороны падчерицы. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима с ограничением свободы на два года.

Как установил суд, осужденный более года насиловал и развращал падчерицу, не достигшую 14-летнего возраста.

Ранее сообщалось, что в Москве местный житель более семи лет насиловал девочку в четырех стенах.

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