В России высказались о судьбе Telegram после объявления Дурова в розыск ФСБ

Депутат Ющенко: Судьба Telegram после объявления Дурова в розыск ФСБ неизвестна

Госдуме неизвестна судьба мессенджера Telegram после объявления его основателя Павла Дурова в международный розыск ФСБ России, сообщил первый зампред комитета нижней палаты парламента по информационной политике Александр Ющенко. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

«Он же ФСБ определен в розыск, поэтому кто может знать, какая перспектива может ждать Telegram в дальнейшем? Кто принимает решение, на основании каких материалов принимает решение — только им это понятно. Кто принимает решение — мы не знаем, какие перспективы — мы не знаем», — высказался депутат.

Ранее ФСБ объявила Дурова в международный розыск. Основатель Telegram обвиняется в содействии террористической деятельности, сообщил Центр общественных связей ведомства. Силовики заявили о раскрытии крупной вербовочной схемы, действующей через бот «Дайвинчик», веб-адрес которого внесен в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). По данным ведомства, через него сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомятся с молодыми россиянами, а затем путем обмана и шантажа склоняют их к совершению вооруженных нападений и поджогов.

О том, что ФСБ начала расследование в отношении Дурова по уголовному делу о содействии терроризму, стало известно 24 февраля. Отмечалось, что с 2022 года количество преступлений, совершенных с использованием Telegram, превысило 153 тысячи, из которых около 33 тысяч связаны с диверсионно-террористической и экстремистской деятельностью.

Работа мессенджера ограничена российскими властями с февраля 2026 года в связи с неисполнением законов.