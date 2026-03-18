В Роскомнадзоре сделали заявление о Telegram

Роскомнадзор заявил, что Telegram по-прежнему не исполняет российские законы

Telegram, работу которого ограничивают в России, по-прежнему не исполняет российские законы. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре, передает РИА Новости.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о контактах с руководством платформы. Представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о таком взаимодействии.

До этого Песков озвучил условие, при котором Telegram может избежать блокировки. Он отметил, что администрации мессенджера нужно соблюдать требования российских законов.