17:49, 18 марта 2026Интернет и СМИ

В Роскомнадзоре сделали заявление о Telegram

Роскомнадзор заявил, что Telegram по-прежнему не исполняет российские законы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Telegram, работу которого ограничивают в России, по-прежнему не исполняет российские законы. Такое заявление сделали в Роскомнадзоре, передает РИА Новости.

«Роскомнадзор по-прежнему фиксирует неисполнение российского законодательства администрацией мессенджера Telegram», — отметили в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о контактах с руководством платформы. Представитель Кремля заявил, что ему неизвестно о таком взаимодействии.

До этого Песков озвучил условие, при котором Telegram может избежать блокировки. Он отметил, что администрации мессенджера нужно соблюдать требования российских законов.

