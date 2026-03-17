Песков заявил, что ему неизвестно о каких-либо контактах с руководством Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о контактах с руководством Telegram, работу которого ограничивают в России. Его слова передает РИА Новости.

«Мне неизвестно о каких-либо контактах с руководством Telegram», — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля назвал условия, при которых ограничения с мессенджера могут быть сняты. По его словам, для этого руководству платформы нужно будет выполнить требования российского законодательства.

До этого Песков призвал не думать о Telegram. Он заявил, что следует обращать внимание на мессенджер MAX.

Перед этим пресс-секретарь президента заявил, что администрация Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями. Он также подчеркнул, что на платформе есть много контента, который может быть опасен для России.