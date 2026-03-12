В Кремле назвали условие для избежания блокировки Telegram

Песков: Во избежание блокировки Telegram должен выполнить требования закона

В Кремле назвали условие, чтобы Telegram избежал блокировки в России. Заявление о дальнейшей судьбе мессенджера сделал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в разговоре с РИА Новости.

Представителя Кремля спросили, что должно сделать руководство Telegram, чтобы мессенджер продолжил работу на территории РФ.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — ответил Песков на вопрос агентства.