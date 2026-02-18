Реклама

02:01, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

В Госдуме рассказали о «реалистичных» требованиях к Telegram

Депутат Свинцов: Требования Роскомнадзора к Telegram вполне реалистичны
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Требования Роскомнадзора к мессенджеру Telegram вполне реалистичны. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«Требования вполне нормальные и реалистичные. Первое — это открыть юрлицо. Второе — это переместить обработку и хранение персональных данных наших пользователей на территорию Российской Федерации. Открыть юрлицо - это неделя максимум. Переместить обработку данных — это еще две-три недели», — сказал депутат.

По его словам, требования Роскомнадзора мессенджер может выполнить за месяц-полтора. Депутат также подчеркнул, что Telegram стал более активно блокировать контент, из-за чего прогнозы о скорой блокировке мессенджера в РФ могут и не сбыться.

16 февраля стало известно, что Telegram за сутки удалил 253 тысячи групп и каналов. Уточнялось, что среди них были сообщества с порнографическим контентом, а также группы, призывающие к террористическим действиям.

