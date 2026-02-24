Реклама

В Кремле заявили о нежелании Telegram сотрудничать с властями

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Администрация мессенджера Telegram не хочет сотрудничать с российскими властями, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями», — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в мессенджере также фиксируется большое количество контента, который может быть опасным для России. На основе этого российские органы принимают меры, которые считают целесообразными, заключил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что ФСБ расследует действия основателя Telegram Павла Дурова в рамках уголовного дела. Утверждалось, что речь идет о деле по статье 205.1 («Содействие террористической деятельности») УК РФ.

Перед этим в Роскомнадзоре предупредили, что в Telegram, работа которого ограничивается, есть тысячи сервисов, благодаря которым можно узнать персональные данные человека без его согласия. В ведомстве подчеркнули, что администрация платформы не должна создавать условий для того, чтобы личные данные россиян раскрывались.

