Пугачева останется без дома в Юрмале

Алла Пугачева может лишиться дома в Юрмале, который снимает уже 10 лет

Алла Пугачева рискует остаться без дома в Юрмале, который снимает каждое лето на протяжении десяти лет. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как выяснил канал, хозяин виллы, по совместительству один из бывших совладельцев Parex Banka, выставил ее на продажу и собирается закрыть сделку в ближайшее время. Изначально дом оценили в 10 миллионов евро (888 миллионов рублей), но впоследствии стоимость снизили до 6 миллионов евро (523 миллиона рублей).

Аренда особняка обходится Примадонне в 6,2 миллиона рублей в месяц, и до заключения сделки звездной паре разрешено остаться в доме. Покупатель, по данным канала, приобретает дом для себя, поэтому может отказать артистке в дальнейшей аренде.

Ранее сообщалось о затянувшейся продаже московской квартиры Пугачевой. Речь идет о 300-метровой квартире в элитном жилом комплексе «Филипповский» в районе Арбата. В безуспешных поисках покупателя звезде эстрады пришлось скинуть 30 миллионов рублей, снизив цену жилплощади с 420 миллионов рублей до 390 миллионов.