Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:08, 19 марта 2026Россия

Появились подробности о попавшем в психбольницу после критики СВО российском юристе

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Выступивший с критикой специальной военной операции (СВО) и действующей российской власти блогер и юрист Илья Ремесло попал в психбольницу. Авторы связанного с силовиками и военнослужащими Telegram-канала «МИГ России» раскрыли подробности о его последних увлечениях.

Канал подтвердил, что Ремесло находится на обследовании в специализированном медицинском учреждении в Санкт-Петербурге.

При этом в посте указано, что юрист в последнее время якобы увлекся скандинавской мистикой и рунами, что «казалось достаточно странным». «Предсказуемый финал», — прокомментировали авторы канала.

Ранее сообщалось, что командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов созванивался с Ремесло, который накануне опубликовал серию постов с критикой СВО. Соратник главы Чечни Рамзана Кадырова допустил, что общественник может быть в заложниках. Позднее появились данные о том, что Ремесло доставили в психиатрическую больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok