Привычный цитрусовый фрукт оказался защитником печени от ожирения

PR: Неогесперидин из грейпфрута и горького апельсина уменьшает накопление жира в печени

Растительное соединение неогесперидин, содержащееся в горьких апельсинах и грейпфрутах, может уменьшать накопление жира в печени и восстанавливать нарушенный жировой обмен. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Phytotherapy Research (PR).

Ученые изучили действие неогесперидина на клетках печени и мышах с метаболически ассоциированной стеатозной болезнью печени (MASLD), вызванной рационом с высоким содержанием жиров. Эксперименты показали, что соединение значительно уменьшало накопление липидов в клетках печени и ослабляло проявления заболевания у животных.

Авторы выяснили, что неогесперидин связывается с белком ECHS1 — ключевым ферментом, участвующим в расщеплении жирных кислот. Это защищает белок от разрушения, усиливает сжигание жиров и одновременно активирует сигнальный путь PPARα, который играет важную роль в регуляции липидного обмена.

Исследователи считают, что ECHS1 может стать новой мишенью для лечения жировой болезни печени, а неогесперидин — первым соединением, способным напрямую стабилизировать этот белок.

Ранее ученые выяснили, что употребление яблок благоприятно влияет на уровень сахара и состояние сосудов.