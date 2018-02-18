Расстрел празднующих в Дагестане произошел на выходе из церкви

Напавший на празднующих Масленицу людей в Дагестане устроил стрельбу на выходе из православного храма. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Прихожане выходили из церкви Георгия Победоносца, когда неизвестный открыл по ним стрельбу из охотничьего ружья», — сказал он.

По данным собеседника агентства, стрелок убил четверых, ранил женщину и двух сотрудников правоохранительных органов, вероятно, служащих Росгвардии, после чего был ликвидирован. В Минздраве республики подтвердили данные о четырех погибших, не включая самого стрелка, и сообщили о пятерых раненных.

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