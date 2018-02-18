Опубликованы кадры с места расстрела празднующих в Дагестане

ren.tv

Первые кадры, сделанные на месте массового расстрела людей на праздновании Масленицы в дагестанском городе Кизляре, опубликовал РЕН ТВ. На снимках запечатлено охотничье ружье и тело мужчины, которого ликвидировали стражи порядка.

Телеканал также опубликовал видео, снятое одним из очевидцев, на котором не видно происходящего, но слышны звуки выстрелов. В кадр также попала убегавшая с улицы женщина.

ren.tv

Жертвами напавшего стали четверо женщин. Все они возвращались из храма Георгия Победоносца. По разным данным, еще четверо или пятеро человек получили ранения, несколько из них — сотрудники органов внутренних дел.

Ранее сообщалось, что убийца пришел к месту нападения в сопровождении супруги, но женщина сбежала до того, как он открыл стрельбу. Инцидент произошел утром в воскресенье, 18 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!