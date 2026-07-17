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Силовые структуры
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10:05, 17 июля 2026Силовые структуры

Трое россиян получили доступ к закрытой информации Минздрава

В Астраханской области задержали подозреваемых в получении охраняемых данных
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Астраханской области задержали подозреваемых в получении охраняемых данных. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.1 («Неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По данным агентства, 46-летний индивидуальный предприниматель обратился к бывшему сотруднику информационно-аналитического центра для получения доступа к закрытой информации Минздрава региона, которая содержится в системе «Промед». В ней находятся данные о вызовах скорой помощи.

Он планировал автоматизировать фильтрацию вызовов и выделять случаи с фиксацией смерти пациента, для этого один из фигурантов создал программный код для фильтрации и пересылки этих сообщений на телефон бизнесмена. После чего предприниматель незаконно передавал данные третьим лицам.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли их противоправную деятельность. В результате задержаны трое фигурантов.

Ранее сообщалось, что наживавшуюся на погибших бойцах СВО банду поймали в российском городе.

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