Наживавшуюся на погибших бойцах СВО банду поймали в российском городе

В Башкирии полиция накрыла банду, перевыпускающую SIM-карты погибших бойцов СВО для обмана

В Стерлитамаке полиция задержала девятерых участников организованной преступной группы, которая перевыпускала SIM-карты, в том числе принадлежавшие погибшим или пропавшим без вести бойцам специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказали в УМВД по Башкирии.

По версии следствия, в схеме участвовали сотрудники офисов продаж мобильных операторов. За вознаграждение в 10-20 тысяч рублей они восстанавливали номера. Затем с этих номеров звонили родственникам военнослужащих и, используя угрозы и психологическое давление, вымогали деньги под разными предлогами. Таким образом злоумышленники успели перевыпустить более 30 SIM-карт.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 274.1 УК РФ («Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру»). Часть задержанных арестована, остальные — под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее в Волгограде полиция Калмыкии задержала 21-летнюю жительницу Перми по подозрению в обмане вдовы бойца СВО.