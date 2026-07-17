Отставку министра обороны связали с грядущим поражением Украины

Экс-депутат Рады Потураев: Увольнение Федорова приведет к катастрофе для Украины

Украина проиграет в конфликте с Россией из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны республики. Об этом заявил сложивший мандат депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает «Страна.ua».

«Попытки свести на нет реформы Федорова и его команды — это, на мой взгляд, очень опасный процесс, потому что он может привести нас к поражению в войне», — заявил экс-нардеп.

По его словам, остановка реформ Федорова приведет Украину к катастрофе.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Курченко заявил, что Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского.