Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:00, 17 июля 2026Бывший СССР

Отставку министра обороны связали с грядущим поражением Украины

Экс-депутат Рады Потураев: Увольнение Федорова приведет к катастрофе для Украины
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украина проиграет в конфликте с Россией из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны республики. Об этом заявил сложивший мандат депутат Верховной Рады Никита Потураев, передает «Страна.ua».

«Попытки свести на нет реформы Федорова и его команды — это, на мой взгляд, очень опасный процесс, потому что он может привести нас к поражению в войне», — заявил экс-нардеп.

По его словам, остановка реформ Федорова приведет Украину к катастрофе.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Курченко заявил, что Федорова необходимо арестовать по обвинению в попытке госпереворота, так как он открыто критиковал президента страны Владимира Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сосед России поздравил Украину
    Стало известно о странных поездках бесследно исчезнувшего Усольцева
    Американец-бывший чемпион UFC оценил уровень безопасности в России
    Подросток в Москве стал обладателем «дерева в почках» из-за вейпа
    Две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России
    Жена Сарика Андреасяна прокомментировала сходство дочери с Павлом Прилучным
    Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
    «Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2
    Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия
    Филиппины обвинили Китай в расизме из-за видео с обезьянами-филиппинцами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok