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10:05, 17 июля 2026Бывший СССР

Сосед России поздравил Украину

Премьер Эстонии поздравил нового главу правительства Украины с назначением
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Laia Ros / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поздравил нового главу правительства Украины Сергея Корецкого с назначением на пост. Об этом сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR в своем Telegram-канале.

«Вы можете рассчитывать на поддержку Эстонии», — сказал глава эстонского правительства.

Михаил добавил, что Таллин будет далее оказывать военную помощь Киеву, а также поддерживает его вступление в Европейский союз (ЕС) и интеграцию в структуры НАТО.

В четверг, 16 июля, Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Корецкого, бывшего главы компании «Нафтогаз», премьер-министром Украины. Незадолго до этого президент Владимир Зеленский отправил в отставку его предшественницу Юлию Свириденко и министра обороны Михаила Федорова. Кандидатуру Сергея Корецкого поддержали 289 депутатов. Против выступил только один парламентарий. Остальные не присутствовали на заседании или уклонились от голосования.

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