Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:11, 17 июля 2026Россия

Появились подробности о крупном пожаре в промзоне Подмосковья

МЧС: В промзоне Подмосковья ликвидировали открытое горение
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: МЧС России по Московской области

В промзоне Подмосковья ликвидировали открытое горение. Подробности о крупном пожаре в Бронницах появились в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 3100 квадратных метров. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огнем были повреждены несколько автомобилей. К тушению привлекли порядка 60 человек и 20 единиц техники. «В настоящий момент ликвидировано открытое горение», — добавили в ведомстве.

О пожаре в подмосковной промышленной зоне стало известно утром в пятницу, 17 июля. Причина возгорания не называлась. Есть ли при пожаре пострадавшие — также неизвестно.

Ранее сообщалось о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины. По последним данным, пострадали два человека.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Сосед России поздравил Украину
    Стало известно о странных поездках бесследно исчезнувшего Усольцева
    Американец-бывший чемпион UFC оценил уровень безопасности в России
    Подросток в Москве стал обладателем «дерева в почках» из-за вейпа
    Две девочки на сапбордах потерялись на водохранилище в России
    Жена Сарика Андреасяна прокомментировала сходство дочери с Павлом Прилучным
    Китай ответил на обвинения Трампа во вмешательстве в выборы США
    «Ростех» рассказал о достоинствах Су-30СМ2
    Китай обвинил Британию в нарушении прав и подрыве доверия
    Филиппины обвинили Китай в расизме из-за видео с обезьянами-филиппинцами
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok