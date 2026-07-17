Появились подробности о крупном пожаре в промзоне Подмосковья

МЧС: В промзоне Подмосковья ликвидировали открытое горение

В промзоне Подмосковья ликвидировали открытое горение. Подробности о крупном пожаре в Бронницах появились в Telegram-канале МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 3100 квадратных метров. «По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение на открытой территории в промышленной зоне», — говорится в сообщении.

Уточняется, что огнем были повреждены несколько автомобилей. К тушению привлекли порядка 60 человек и 20 единиц техники. «В настоящий момент ликвидировано открытое горение», — добавили в ведомстве.

О пожаре в подмосковной промышленной зоне стало известно утром в пятницу, 17 июля. Причина возгорания не называлась. Есть ли при пожаре пострадавшие — также неизвестно.

Ранее сообщалось о пожаре на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края после атаки Вооруженных сил Украины. По последним данным, пострадали два человека.