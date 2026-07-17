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09:57, 17 июля 2026Экономика

Российский город затопило

Новосибирск накрыло осадками
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Осадки пришли в Новосибирск, буквально затопив город. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Долгожданный дождь пришел в Новосибирск. Дороги, ожидаемо, затопило», — говорится в сообщении. Осадки сопровождаются градом и ураганным ветром. На дорогах из-за дождя нулевая видимость. На опубликованных кадрах вода достает автомобилям до уровня фар.

Ранее мощный шторм обрушился на Пермский край. В населенных пунктах региона были подтоплены жилые дома, повалены деревья, возникли перебои в работе транспорта. Вода достигла домов и приусадебных участков в поселках Ферма, Мулянка и Кукуштан, а также в деревне Кондратово. В Перми оказались затоплены несколько улиц.

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