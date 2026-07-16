Мощный шторм обрушился на российский регион

Мощный шторм обрушился на Пермский край, в регионе повалены деревья и подтоплены дома

Мощный шторм обрушился на Пермский край. В населенных пунктах региона подтоплены жилые дома, повалены деревья, возникли перебои в работе транспорта, сообщает Telegram-канал Shot.

Вода достигла домов и приусадебных участков в поселках Ферма, Мулянка и Кукуштан, а также в деревне Кондратово. В самой Перми оказались затоплены несколько улиц. Из-за этого пришлось изменить маршрут автобуса №148, а один трамвай застрял на линии из-за невозможности преодолеть лужу.

На улице Соликамской стихия повалила несколько деревьев. Одно из них рухнуло на проходящую мимо женщину, ее госпитализировали. Второе упало на проезжую часть.

Сильнее всего от непогоды пострадал поселок Кукуштан — там затопило улицу Уральскую, а на улице Островского размыло дорожное полотно. Власти региона предложили жителям пострадавших домов эвакуироваться. Сейчас на месте работают экстренные службы — специалисты продолжают откачивать воду. Восстанавливать дорожную инфраструктуру начнут после схода воды.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что за сутки в Перми выпала месячная норма дождей. На город обрушились 76 миллиметров осадков — это побило прежний рекорд 2017 года со значением 66 миллиметров.