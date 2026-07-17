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Забота о себе
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12:32, 17 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил причины омоложения рака груди

Онколог Сулиманов: Омоложение рака молочной железы связано с образом жизни женщин
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom  

В последние годы рак груди все чаще диагностируют у женщин младше 40 лет, рассказал онколог-маммолог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Магомед Сулиманов. Причины омоложения этого заболевания он объяснил «Ленте.ру».

Одним из самых значимых факторов, который увеличивает риск рака груди в молодом возрасте, онколог назвал избыточную массу тела. Он объяснил, что жировая ткань активно участвует в гормональном обмене, влияя на повышение уровня эстрогенов в женском организме. Из-за этого повышается частота образования гормонозависимых опухолей, в том числе и молочной железы, добавил врач.

Увеличивать риск рака также могут низкая физическая активность, хронический недосып и стресс. Эти факторы могут приводить к нарушениям гормонального баланса и негативно отражаться на состоянии репродуктивной системы. Помимо этого, на развитие заболевание влияет и генетика, уточнил доктор.

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Кроме того, риск рака растет из-за вредных привычек: регулярного употребления алкоголя и курения. «Безопасной дозы алкоголя с точки зрения онкологических рисков не существует. Даже умеренное, но регулярное употребление спиртного способно повышать вероятность развития ряда онкозаболеваний, включая рак молочной железы», — предупредил Сулиманов.

Ранее мексиканские врачи рассказали, что головная боль может быть одним из симптомов рака мозга. Они уточнили, что заподозрить злокачественную опухоль можно, если боль становится постоянной и со временем нарастает.

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