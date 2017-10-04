Пострел везде поспел

В понедельник, 2 октября, телеканал «Россия 24» по ошибке обвинил американского комика Сэма Хайда в массовом расстреле участников музыкального фестиваля в Лас-Вегасе. Ведущая прямого эфира также заявила о ликвидации юмориста силами полиции. «Лента.ру» выяснила, кто заставил российских журналистов поверить в причастность Хайда к расстрелу, и почему комика постоянно обвиняют в убийствах людей.

Вездесущий белый боевик

Сэм Хайд — популярный среди ультраправых пользователей интернета своими провокационных шутками комик, актер и пранкер, — не в первый раз становится героем новостей «России 24» в роли кровожадного преступника. Помимо того, что российские журналисты приписали Хайду расстрел в Лос-Анджелесе, летом 2016 года они внесли его в список подозреваемых в стрельбе в университетской клинике имени Бенджамина Франклина в Берлине. Любопытно, что вместе с комиком под подозрением «России 24» также оказался известный американский писатель и активист Майк Чернович.

Видео: Россия 24

Хайд также оказался героем сюжета Первого канала, который был посвящен наезду фургона на толпу мусульман в Лондоне в середине июня. «В интернете уже появилось фото предполагаемого преступника. Известно, что это мужчина европейской внешности», — заявили на Первом и продемонстрировали фотографию комика за рулем легкового автомобиля.

Многие российские СМИ также рассказали об участие Хайда в погромах в Шарлоттсвилле, во время которых пранкер якобы влетел в толпу в толпу протестующих на грузовике. Среди них оказались «РИА Новости», «Комсомольская правда» и «Взгляд».

Жертва 4chan

Стоит отметить, что Хайда ошибочно причисляли к террористам не только российские журналисты. За последние несколько лет комик успел стать экстремистом с мировым именем, устроившим ни одну перестрелку на территории Европы и США. Например, если верить американским СМИ, с 2015 года Хайд «участвовал» в массовых расстрелах в Калифорнии, Мичигане, Кентукки, Миннесоте, Колорадо и даже в нападении на гей-клуб Pulse в Орландо, штат Флорида.

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Дело в том, что придерживающийся ультраправых взглядов Хайд пользуется большой любовью пользователей анонимного имиджборда 4chan, которые из раза в раз старательно обводят СМИ вокруг пальца, регулярно вбрасывая «доказательства» причастности «радикально настроенного анти-исламиста» к тому или иному инциденту с убийствами невинных людей.

Для обмана журналистов тролли используют фотографии Хайда, на которых мужчина запечатлен с огнестрельным оружием в руках, отфотошопленные снимки и смонтированные видеоролики, где комик якобы вырезается в толпу людей или угрожает зрителем «кое-какими событиями, которые произойдут завтра». Особой популярностью среди посетителей 4chan пользуется фото водительских прав Хайда, которые кто-то постоянно «находит» на месте преступления.

— Your Friend Duterte (@NumberSixxx1) 12 июня 2016, 10:37

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Доподлинно неизвестно, что именно заставило анонимных пользователей устраивать вбросы с фотографиями «вездесущего белого боевика»: ненависть к комику, вызванная его расистскими высказываниями, или наоборот их поддержка. Однако это не помешало комику превратиться в вирусный мем под названием «Стрелок Сэм Хайд». «Они [тролли с 4chan] ненавидят его так неистово, что находят причину смотреть всего его ролики на YouTube, оскорблять его с помощью расистских шуток про спаггети, смысл которых понятен только им», — говорится на одном из форумов, посвященных Хайду.

Стрелок Сэм Хайд

Учитывая растущую популярность Хайда, которая уже давно распространилась за пределами 4chan, можно предположить, что американец лично причастен к массовым вбросам и распространению фейковых новостей. Сам комик заявляет, что тенденция делать его виновником массовых расстрелов и терактов — часть антисемитской интернет-кампании.

«Боже мой, да это же Сэм Хайд, которого называют "стрелком" практически во всех недавних инцидентах»

«Они [тролли с 4chan] пытались проделать это с многими людьми, но я полагаю, что со мной у них все получилось. Это определенно связанно с антисемитизмом, потому что, когда это все это началось, я получил кучу писем с оскорблениями из разряда "тебе не поздоровится, жидяра", "еврейско-коммунистический мудак"», — пожаловался ультраправый пранкер.

Несмотря на очевидный троллинг Хайда, из-за регулярных вбросов и распространения слухов о его причастности к терактам сотрудники правоохранительных органов не раз вызывали мужчину на допрос. «Парень моей жены, с которой у нас свободные отношения, услышал обо мне в новостях первым. Вместе с сыном моей жены они волновались несколько дней, пока все не прояснилось», — пожаловался он.

Хайд также добавил, что из-за фековых новостей якобы очень переживал его раввин, который позвонил комику и пытался отговорить его от совершения еще более жестких преступлений. «Он приставал до тех пор, пока я пояснил, что это была шутка», — отметил пранкер.

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Несмотря на множество слухов и обвинений, самым большим преступлением Хайда можно считать публикацию оскорбительных постов в Twitter, в которых он жестко издевался над феменистками и сторонниками бодипозитива. К слову, за это его аккаунт был заблокирован администрацией социальной сети.

Сейчас он ведет свое собственное YouTube-шоу под название MillionDollarExtreme и далек от массовых расстрелов, установок бомб и террористических поездках на грузовиках. Судя по всему, популярность в СМИ и старания пользователей 4chan никак не повлияли на известность Хайла на видеохостинге — на его канал подписано чуть более 128 тысяч человек.