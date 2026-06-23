53-летняя звезда сериала «Кухня» станцевала с 15-летней дочерью

Российская актриса Елена Ксенофонтова станцевала с 15-летней дочерью Софией на видео

Российская актриса Елена Ксенофонтова станцевала с 15-летней дочерью Софией на видео. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда сериала «Кухня» предстала на размещенном кадре с юной наследницей на фоне домашнего интерьера. При этом артистка была одета в серые свободные штаны и розовую футболку.

В то же время ее дочь предстала в темных бархатных штанах с заниженной талией и белом укороченном топе, подчеркивающем плоский живот.

В январе в сети возмутились новым имиджем 53-летней звезды сериала «Кухня». Елена Ксенофонтова предстала на размещенном снимке с новой стрижкой каре и укороченной негустой челкой.