В сети возмутились новым имиджем 53-летней звезды сериала «Кухня»

Екатерина Ештокина

Фото: @ksenofontova_official

Российская актриса Елена Ксенофонтова сменила имидж и возмутила пользователей сети. Снимок с новым образом и комментарии появились в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организации и запрещенной в РФ).

53-летняя звезда сериала «Кухня» предстала на размещенном снимке с новой стрижкой каре и укороченной негустой челкой. При этом она надела утепленный свитер бежевого оттенка.

Подписчики не оценили прическу Ксенофонтовой, о чем написали в комментариях под постом. «Меня мама в детстве так стригла, а потом я неделю в садик не ходила», «Я в детстве себе именно так челку и стригла», «На любителя, конечно», «Ой, не надо было», «Сидела женщина скучала», «Как вам это могло понравиться? Жуть», «Переборщили с челкой», «Ужас», — высказались они.

В декабре 2025 года Ксенофонтова показала морщины на фото в честь 53-летия. В подписи к публикации артистка отметила, что довольна своим внешним видом.

