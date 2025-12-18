Звезда сериала «Кухня» показала морщины на фото в честь 53-летия

Актриса Елена Ксенофонтова показала морщины на лице на фото в честь 53-летия

Российская актриса Елена Ксенофонтова показала особенности внешности на фото в честь 53-летия. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда сериала «Кухня» продемонстрировала лицо крупным планом. Она сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы коричнево-розовую помаду. При этом на снимке видны морщины знаменитости.

В свою очередь, артистка отметила в подписи, что довольна своим внешним видом. «Я прекрасно чувствую себя и сногсшибательно выгляжу. Если кого-то смущают мои морщины, отвечаю: я их обожаю!» — заявила она.

В феврале Елена Ксенофонтова раскрыла секрет красоты.