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20:35, 19 февраля 2025Ценности

52-летняя звезда сериала «Кухня» раскрыла секрет красоты

Актриса Елена Ксенофонтова назвала йогу и отказ от мяса секретом красоты
Алина Гостева
Алина Гостева
Елена Ксенофонтова

Елена Ксенофонтова. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российская актриса Елена Ксенофонтова раскрыла секрет красоты. Интервью с ней опубликовал портал «Леди Mail».

52-летняя звезда сериала «Кухня» рассказала, что придерживается правильного питания. Так, она отказалась от мяса и других животных белков и продуктов, содержащих глютен. Кроме того, в числе благотворно влияющих на организм факторов артистка назвала йогу и растяжку, которыми занимается по утрам, а также контрастный душ.

«Помимо этого, я посещаю косметолога, занимаюсь фейс-фитнесом. Обязательно высыпаюсь — сон для женского здоровья и красоты очень важен. Также я пью не меньше двух литров воды в день и стараюсь много гулять», — отметила знаменитость.

В декабре 2024 года российская актриса театра и кино Наталья Рудова также раскрыла секрет красоты.

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