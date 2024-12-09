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18:21, 9 декабря 2024Ценности

41-летняя звезда «Универа» раскрыла секрет красоты

41-летняя актриса Наталья Рудова заявила, что делает уколы ботокса и коллагена
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова раскрыла секрет красоты. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

41-летняя звезда сериала «Универ» ответила на вопросы подписчиков о том, к каким косметологическим процедурам она прибегает. Знаменитость заявила, что делает уколы ботокса и коллагена, а также проходит курсами биоревитализацию.

«И никаких аппаратных процедур на лицо! Их делать нельзя. Кремы использую только увлажняющие», — добавила артистка. Кроме того, она предостерегла подписчиков от подтяжки нитями, которая, по ее словам, имеет негативные последствия.

В ноябре Наталья Рудова сходила на баскетбол в откровенном наряде.

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