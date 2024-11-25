41-летняя звезда «Универа» пришла на баскетбол в мини-юбке

41-летняя российская актриса Наталья Рудова пришла на баскетбол в мини-юбке

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова сходила на баскетбол в откровенном наряде. Фото с мероприятия она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда «Универа» пришла на матч в черном лонгсливе и мини-юбке. В качестве обуви знаменитость предпочла высокие сапоги на шнуровке и платформе, а в руках она держала небольшую черную сумку. Образ завершали широкие браслеты и несколько колец.

В октябре Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в прозрачной кофте. Актриса записала видео, в котором снялась в синих джинсах с низкой посадкой и прозрачной черной кофте.