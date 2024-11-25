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09:50, 25 ноября 2024Ценности

41-летняя звезда «Универа» пришла на баскетбол в мини-юбке

41-летняя российская актриса Наталья Рудова пришла на баскетбол в мини-юбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова сходила на баскетбол в откровенном наряде. Фото с мероприятия она показала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда «Универа» пришла на матч в черном лонгсливе и мини-юбке. В качестве обуви знаменитость предпочла высокие сапоги на шнуровке и платформе, а в руках она держала небольшую черную сумку. Образ завершали широкие браслеты и несколько колец.

В октябре Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в прозрачной кофте. Актриса записала видео, в котором снялась в синих джинсах с низкой посадкой и прозрачной черной кофте.

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