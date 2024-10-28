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20:44, 28 октября 2024Ценности

41-летняя российская актриса похвасталась стройной фигурой в прозрачной кофте

Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова похвасталась стройной фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда «Универа» записала видео, в котором снялась в синих джинсах с низкой посадкой и прозрачной черной кофте. При этом на размещенных кадрах видно, как сквозь ткань верхнего изделия просвечивает кружевной бюстгальтер.

«Аффирмация на день, девочки», — подписала она пост.

В сентябре Наталья Рудова прогулялась в мини-юбке и облегающем топе без бюстгальтера. Знаменитость продемонстрировала упомянутый образ, взяв с собой две объемные сумки бежевого и розового оттенков.

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      Карина Черных
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