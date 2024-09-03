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20:10, 3 сентября 2024Ценности

41-летняя российская актриса прогулялась в мини-юбке и облегающем топе без бюстгальтера

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Кадр: @rudovanata

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» на размещенных кадрах позировала в полный рост на улице. Она надела на прогулку облегающий белый топ на тонких бретелях и с бантами, при этом отказавшись от бюстгальтера.

Также знаменитость примерила мини-юбку с кружевами и цветочным принтом и выбрала в качестве украшения цепочку с кулоном в виде сердца. Кроме того, она взяла с собой две объемные сумки бежевого и розового оттенков.

Ранее в сентябре 39-летняя российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава поплавала в купальнике перед камерой.

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      Карина Черных
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