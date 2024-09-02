Екатерина Варнава поплавала в купальнике перед камерой

39-летняя актриса Екатерина Варнава поплавала в зеленом купальнике перед камерой

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава снялась в откровенном наряде. Соответствующие кадры опубликованы в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала на снимках, плавая на надувном матрасе в бассейне. Она предстала перед камерой в слитном зеленом купальнике на тонких бретелях, блестящих босоножках на шпильках и с поясной сумкой бренда Chanel.

Знаменитость уложила волосы волнами, разделив их на прямой пробор, надела массивные серьги-подвески и накрасила губы и ногти на ногах ярко-красным лаком.

В августе Екатерина Варнава раскрыла секрет красоты после потери веса.