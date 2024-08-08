Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава раскрыла секрет красоты после потери веса. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman заявила, что из-за похудения ей пришлось вновь приводить организм в тонус. Так, 39-летняя звезда посетила санаторий в городе Ессентуки, выбрав направленные на решение указанной проблемы процедуры.
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«Особенно запали в душу криокамера (мой топ-1), криотерапия, прессотерапия, душ Шарко и массаж», — подчеркнула знаменитость.
Ранее в августе Екатерину Варнаву заподозрили в приеме «Оземпика» из-за худобы на фото.