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14:22, 6 августа 2024Ценности

Екатерину Варнаву заподозрили в приеме «Оземпика» из-за худобы на новых фото

Фото: @kativarnava

Российскую актрису и телеведущую Екатерину Варнаву заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения. Комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя бывшая участница юмористического шоу Comedy Woman позировала перед фотографом в короткой ночной рубашке с кружевными вставками. Поклонники обратили внимание на чрезмерную худобу телезвезды, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под постом.

«Передоз "Оземпика"?», «Мне кажется, надо остановиться с похудением», «Это уже анорексия», «Слишком худая», «Вам пора прекратить худеть», — высказывались поклонники Варнавы.

В июле 40-летняя звезда Comedy Woman Надежда Сысоева показала внешность после удаления филлеров из губ.

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      Карина Черных
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