Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:45, 24 июля 2024Ценности

40-летняя звезда Comedy Woman показала внешность после удаления филлеров из губ

40-летняя актриса Надежда Сысоева показала внешность после удаления филлеров

Кадр: Telegram-канал «Царевна Несмеяна»

Российская актриса Надежда Сысоева показала в своем Telegram-канале внешность после удаления филлеров.

40-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman запечатлела крупным планом лицо без макияжа, завязав волосы в гладкий низкий хвост. При этом она продемонстрировала уменьшенные губы, а также заявила, что сделала чистку зубов и сняла наращенные ресницы.

В свою очередь, в комментариях к посту знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Она отметила, что упомянутая процедура растворения наполнителей оказалась очень болезненной.

Ранее в июле российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала страшные последствия избавления от филлеров в губах.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Маму не пускайте». Подорванный в Москве водитель сам перебинтовал себе ноги. Очевидцы рассказали, что там происходило

      69-летняя Ирина Хакамада снялась в рокерском наряде

      В Думе упростили передачу конфискованного оружия в зону СВО

      Telegram отключил монетизацию каналов для россиян

      На Украине захотели противостоять целям России в Африке

      Госдума дала командирам воинских частей право арестовывать бойцов СВО

      Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили спасти отношения письмами

      Раскрыта судьба находившихся на борту затонувшего в Атлантике судна россиян

      В Кремле ответили на заявление Украины о готовности к переговорам с Россией

      В России сняли первый полнометражный фильм про снежного барса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше