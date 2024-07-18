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10:25, 18 июля 2024Ценности

Инстасамка показала страшные последствия удаления филлеров из губ

Инстасамка показала отек на пол-лица после удаления филлеров из губ

Фото: @instasamka

Российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала страшные последствия избавления от филлеров в губах. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

24-летняя рэперша опубликовала серию снимков, на которых видны раздутые на пол-лица губы. По словам знаменитости, отек — это последствия удаления филлера из губ.

«Наигралась. Двигаемся на натуральном теперь», — высказалась об изменениях во внешности Инстасамка.

В июне Инстасамка появилась на сцене в мини-платье и шапке-ушанке. Исполнительница вышла на сцену в бело-бежевом наряде с корсетом поверх платья и в остроносых ботфортах на каблуках.

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      Карина Черных
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