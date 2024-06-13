Инстасамка появилась на сцене в мини-платье и шапке-ушанке

Инстасамка в мини-платье и шапке-ушанке выступила на фестивале «Блогеры России»

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, выступила в шапке-ушанке на ежегодном открытом молодежном фестивале «Блогеры России». Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница вышла на сцену в бело-бежевом наряде, который включал в себя облегающее мини-платье с корсетом поверх, колготки и остроносые ботфорты на каблуках. Также она примерила указанный головной убор и сделала макияж, подчеркнув глаза черной подводкой и обведя контур губ коричневым карандашом.

Кроме того, во время выступления знаменитость держала в руках мягкого игрушечного медведя в розовой толстовке.

Ранее в июне Инстасамка также показала фигуру в мини-шортах на новых фото из Москвы.