«Россия 24» перепутала стрелка из Лас-Вегаса с ведущим юмористического шоу

Телеканал «Россия 24» ошибочно назвал американского комика Сэма Хайда виновным в расстреле людей в Лас-Вегасе. Видео размещено на YouTube-канале «России 24».

Также телеканал сообщил, что Хайд был ликвидирован полицией.

Сэм Хайд (Sam Hyde) — американский комик, актер и пранкер, популярный среди ультраправых пользователей интернета из-за своих жестких и провокационных шуток. Пользователи анонимного имиджборда 4chan неоднократно вбрасывали в сеть дезинформацию о том, что Хайд якобы является ответственным за атаки в Сан-Бернардино в 2015 году, Батон-Руже в 2016 году и в Шарлоттсвилле в августе этого года.

Ранее подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) информагентство «Амак» сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ». «Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорилось в публикации.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь на 32-м этаже, в номере отеля Mandalay Bay, а потом покончил с собой. Из-за его действий погибли 58 человек, пострадали более 500. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десяти единиц оружия.



