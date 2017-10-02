Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58

Число погибших в результате стрельбы в американском Лас-Вегасе возросло до 58, число пострадавших — до 515. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщает Associated Press со ссылкой на городского шерифа.

Ранее сообщалось о 50 погибших и более 400 пострадавших.

В свою очередь представитель ФБР заявил журналистам, что стрелок не был связан с международными террористическими группировками, передает агентство.

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Ранее подконтрольное террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) информагентство «Амак» сообщило, что стрельбу в Лас-Вегасе якобы устроил «солдат ИГ». «Теракт стал ответом на призыв группировки к совершению нападений в странах, ведущих борьбу с ИГ», — говорилось в публикации.

В воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок (Stephen Paddock) открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля, находясь в номере на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, а потом покончил с собой. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десятка единиц оружия. В настоящее время полиция разыскивает женщину по имени Мэрилу Дэнли (Marilou Danley), которая проживала вместе с Пэддоком.