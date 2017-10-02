Стрельба в Лас-Вегасе взвинтила котировки оружейных компаний

Акции оружейных компаний США в понедельник, 2 октября, продемонстрировали значительный рост. Такой стала реакция биржевых игроков на новости из Лас-Вегаса, где местный житель открыл стрельбу из автомата на музыкальном фестивале, сообщает РИА Новости.

На торгах до официального открытия бирж в понедельник акции таких оружейных гигантов, как Sturm Ruger и American Outdoor Brands (бывшая Smith & Wesson), выросли на 4-5 процентов. По мнению аналитиков, это свидетельствует, что трейдеры прогнозируют рост спроса на стрелковое оружие и не верят в дальнейшее ужесточение оружейного законодательства в США.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером 64-летний житель Лас-Вегаса Стивен Пэддок (Stephen Paddock), находясь в номере на 32-м этаже гостиницы Mandalay Bay, открыл огонь из автоматического оружия по участникам музыкального фестиваля. В результате 50 человек были убиты, свыше 400 ранены. Это крупнейший по числу жертв случай массового убийства при стрельбе в США.

Шериф города Джо Лобардо сообщил журналистам, что Пэддок покончил жизнь самоубийством. В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десятка единиц оружия. Полиция разыскивает женщину по имени Мэрилу Дэнли (Marilou Danley), которая жила вместе с Пэддоком.

