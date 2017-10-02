Лас-вегасский стрелок покончил с собой

Тот, кто устроил стрельбу в Лас-Вегасе, покончил с собой. Об этом сообщил шериф города Джо Лобардо, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что этот человек застрелен полицией.

В гостиничном номере, где он проживал, было найдено более десятка единиц оружия. Марка и вид не уточняются.

По данным Associated Press, число госпитализированных в результате ЧП превысило 400 человек, среди них двое полицейских, находившихся при исполнении своих обязанностей. 50 человек погибли, в том числе два офицера полиции, находившиеся не при исполнении.

Ранее стало известно, что 64-летний житель Лас-Вегаса по имени Стивен Пэддок (Stephen Paddock) открыл с 32-го этажа гостиницы Mandalay Bay огонь по посетителям музыкального фестиваля.