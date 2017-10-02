Русская рулетка: пенсионер расстрелял 50 человек в Вегасе

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Самое массовое убийство в истории США

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Фото: David Becker / Getty Images

В США произошел крупнейший в истории по количеству жертв случай массового убийства, совершенного стрелком-одиночкой. В Лас-Вегасе, американской игорной столице, был открыт огонь по посетителям фестиваля музыки кантри, погибли минимум 50 человек, ранены более 200. «Лента.ру» разбиралась в подробностях произошедшего.

Выстрелы прозвучали около казино и отеля Mandalay Bay

Около здания проходил музыкальный фестиваль. Стрельба началась, когда на сцене был известный певец Джейсон Элдин. Сначала люди подумали, что в толпе взрывают петарды. «Группу мгновенно вывели со сцены, включились прожекторы <...>. На помощь звали медиков, охрану, но стрельба продолжалась», — рассказал один из очевидцев.

«Выстрелы звучали один за другим. Люди падали как мухи, валились друг на друга, живые и мертвые, все вместе», — говорит очевидец. Стрельба велась 10-15 минут практически без перерывов.

Видео: Haberci /YouTube

Следователям удалось выяснить, что стрелок находился на 32-м этаже отеля

«Это было автоматическое оружие, или несколько обычных магазинов, или очень большой дисковый. По звуку похоже на что-то с ленточной подачей патронов», — рассказал Джеймс Галиано, военный аналитик CNN. По его словам, стрельба из такого оружия сверху вниз по толпе чудовищно смертоносна — люди не привыкли смотреть вверх в таких ситуациях. «Ему было достаточно просто нацелиться на центр толпы и нажать на спусковой крючок», — пояснил он.

Согласно федеральному закону США, владение автоматическим оружием запрещено, если оно не было приобретено и зарегистрировано до 19 мая 1986 года. Регистрация любого другого оружия законами штата Невада не требуется, специального разрешения на приобретение и открытое или скрытое ношение также не нужно.

Полиция заявила, что подозреваемый — 64-летний местный житель Стивен Пэддок

Он убит. В его номере обнаружено огнестрельное оружие. Данных о его взглядах или принадлежности к экстремистским организациям у следствия пока нет, полиция полагает, что он действовал в одиночку. Известно, что Пэддок — белый, из штата Невада. Его не было в базе данных федеральной полиции, однако местные стражи порядка знали его.

Следователи выяснили, что у Пэддока была спутница по имени Мэрилу Дэнли, ее разыскивают.

Президента США Дональд Трампа уведомили о случившемся в Лас-Вегасе

Глава государства высказал в Twitter свои соболезнования.

С осуждением случившегося и со словами поддержки пострадавшим выступили также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и главы ряда других стран.

Facebook создал специальную страницу, где посетители фестиваля могут уведомить друзей и близких о том, что они в безопасности.

Эта стрельба стала самой смертоносной в истории США

Предыдущий «рекорд» принадлежал афганцу Омару Матину, завсегдатаю гей-клуба в городе Орландо (штат Флорида, США). 13 июня 2016 года он атаковал посетителей заведения и расстрелял 49 человек.

Перед совершением преступления он принес присягу лидеру запрещенной в России организации «Исламское государство» Абу Бакру аль-Багдади.

Алексей Наумов

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