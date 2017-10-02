Выступавший на атакованном фестивале в Лас-Вегасе певец призвал всех молиться

Американский кантри-исполнитель Джейк Оуэн, принявший участие на музыкальном фестивале Route 91 Harvest, где неизвестный открыл стрельбу, написал о произошедшем в Twitter. Он сообщил о выстрелах и призвал подписчиков молиться.

В твите Оуэн отметил, что любит Перл, свою четырехлетнюю дочь. Позже певец объявил, что находится в безопасности.

«Я наблюдал сегодня что-то невообразимое. Мы в порядке. Другие — нет. Пожалуйста, молитесь», — написал он.

Как сообщила в Twitter журналистка ABC News Фрэнсис Уонг, неизвестный открыл стрельбу по посетителям фестиваля, когда на сцене выступал кантри-музыкант Джейсон Олдин. Его представители заявили, что артист не пострадал.

Ранее 2 октября сообщалось, что неизвестный открыл огонь по гостям и участникам концерта возле Mandalay Bay Casino. В результате нападения 2 человека погибли, 24 получили ранения, 14 из них находятся в критическом состоянии. Полиция ведет активный поиск стрелка.