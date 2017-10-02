Два человека погибли и больше 20 пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе

Полиция на месте стрельбы в Лас-Вегасе

В результате стрельбы возле Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе (штат Невада, США) погибли по меньшей мере два человека. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в больницы поступили 24 человека с огнестрельными ранениями.

The New York Times уточняет, что полиция города ведет активный поиск подозреваемого, открывшего огонь по посетителям музыкального фестиваля, проходившего в концертном зале игорного заведения.

Представители властей города и полиции пока не делали никаких официальных заявлений.